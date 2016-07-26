Стрельба в Берлине: раненый врач скончался в реанимации, но ситуация под контролем - полиция

Об этом сообщает полиция Берлина в своем Twitter.

По данным полиции, стрелок пришел к пострадавшему врачу в качестве пациента.

Der Arzt am #CBF in #Steglitz ist leider verstorben. Unsere Ermittler vom #LKA sind vor Ort und klären die Hintergründe der Tat. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 26, 2016

При этом сообщается, что сам врач получил тяжелое ранение. За его жизнь боролись в реанимации, однако спасти его не удалось.

Также полиция подтвердила, что нападавший застрелился.

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"Ситуация в клинике Бенджамина Франклина в Штеглице находится под контролем. Наши колеги на месте. В настоящее время там нет никакой угрозы", - рассказали в полиции Берлина.

Сейчас полицейские на месте происшествия пытаются выяснить мотивы произошедшего.

В то же время полиция сообщает, что на данный момент у них нет каких-либо оснований полагать, что в результате стрельбы были еще пострадавшие. Также нет признаков того, что у преступника были сообщники.

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При этом, как учтоняет Die Welt, нет никаких признаков захвата заложников. Также ничто не указывает на то, что нападение могло иметь политические мотивы.

Как сообщал УНИАН, в университетской клинике в одном из районов Берлина днем 26 июля произошла стрельба. Сам нападавший совершил самоубийство.