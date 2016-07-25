Провал путча в Турции: более 5 тысяч врачей остались без работы

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Anadolu.

"В течение последних пяти дней мы интенсивно работаем с комиссией, в которую я вхожу. Уволены более 5 тысяч персонала министерства здравоохранения", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Турции после попытки военного переворота было задержано более 13 000 человек.

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Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении чрезвычайного положения сроком на три месяца.

Напомним, в ночь на 16 июля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Турция столкнулась с попыткой восстания армии.

Группа военных в Турции заявила, что взяла под контроль страну.

За несколько часов стало известно, что правительство Турции контролирует ситуацию в стране.