Провал путча в Турции: более 5 тысяч врачей остались без работы
В Турции после неудачной попытки переворота было уволено более 5 тысяч работников сферы здравоохранения.
Об этом заявил министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Anadolu.
"В течение последних пяти дней мы интенсивно работаем с комиссией, в которую я вхожу. Уволены более 5 тысяч персонала министерства здравоохранения", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в Турции после попытки военного переворота было задержано более 13 000 человек.
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Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении чрезвычайного положения сроком на три месяца.
Напомним, в ночь на 16 июля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Турция столкнулась с попыткой восстания армии.
Группа военных в Турции заявила, что взяла под контроль страну.
За несколько часов стало известно, что правительство Турции контролирует ситуацию в стране.