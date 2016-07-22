Турция может продлить чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение, объявленное Эрдоганом в среду, начало действовать в Турции с 21 июля, передает "Радио Свобода".

В интервью Reuters Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что движение, лидером которого является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, считается в Турции террористической организацией.

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Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения для расследования дела о попытке военного переворота. По словам турецкого президента, введение особого режима безопасности необходимо для «устранения угроз демократии, верховенства закона, прав и свобод наших граждан».

Введение режима ЧП означает, что с этого момента президент и правительство смогут принимать новые законы без парламента.