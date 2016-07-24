В Турции задержаны помощник и племянник Гюлена
Власти Турции заявили о задержании "правой руки" живущего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
По данным Анкары, Халис Ханджи въехал в Турцию за два дня до путча, передает Русская служба Би-би-си.
Ранее в субботу государственное информагентство Анадолу объявило об аресте племянника Гюлена. Он был задержан в Эрзеруме по подозрению в причастности к мятежу и доставлен в Анкару.
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Власти Турции считают Фетхуллаха Гюлена, живущего в США турецкого религиозного деятеля и политического оппонента президента Эрдогана, вдохновителем произошедшей в ночь на 16 июля попытки военного переворота.
75-летний Гюлен неоднократно заявлял, что не имеет отношения к путчу, и осуждал его участников. От также отметил, что готов к экстрадиции на родину.
Власти Турции потребовали от США экстрадиции Гюлена, но Вашингтон заявил, что для выдачи будут необходимы доказательства его непосредственной причастности к попытке переворота.
В субботу стало известно, что власти Турции закрыли более 2000 организаций, которые, по мнению Анкары, связаны с Гюленом.
В Турции полным ходом идут аресты и увольнения после мятежа - репрессии коснулись около 60 тысяч человек. Среди уволенных и задержанных более 9 тысяч полицейских, 3 тысячи судей и 6 тысяч военных, а также преподаватели и деканы университетов.