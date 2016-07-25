В телефоне баварского смертника нашли присягу "Исламскому государству"

Как сообщил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн, на видео мужчина говорит о возмездии, а также угрожает нанести удар по немцам "во имя Аллаха" за то, что те, по его мнению, убивают мусульман, передает Русская служба Би-би-си.

На компьютере подозреваемого найдены также видеоматериалы с изображением сцен насилия, как сказано в сообщении следственных органов, "исламистской направленности и салафистского содержания", а также материалы по изготовлению взрывных устройств.

Полиция считает, что он самостоятельно изготовил бомбу, в результате взрыва которой 15 человек получили ранения, в том числе четверо - тяжелые, а сам подрывник погиб. Взрыв произошел в воскресенье поздно вечером возле одного из баров города.

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Глава МВД Германии Томас де Мезьер сообщил на пресс-конференции в Берлине, что "подрывник из Ансбаха", имя которого не называется, дважды пытался покончить с собой и лечился в психиатрической клинике.

Также сообщалось, что ранее мужчина получил два постановления о выдворении. Власти собирались депортировать его в Болгарию, где он впервые зарегистрировался в качестве беженца, сообщил представитель МВД Баварии Тобиас Плате.

Как сообщал УНИАН, в Германии за последнюю неделю произошли несколько атак.

24 июля проситель убежища из Сирии с помощью мачете убил женщину и ранил двух других людей в юго-западной части города Ройтлинген, прежде чем был задержан полицией.

22 июля 18-летний немец иранского происхождения застрелил девять человек в Мюнхене.

18 июля 17-летний искатель убежища из Пакистана ранил в поезде пять человек, используя топор и нож.