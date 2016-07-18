В Турции заранее подготовили списки для арестов причастных к попытке путча - еврокомиссар
Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан не исключает, что власти Турции заранее подготовили списки для арестов военных, судей, прокуроров и других причастных к попытке государственного переворота.
Об этом сообщает Reuters.
Еврокомиссар отметил, что быстрое отстранение от должностей судей и других после неудачной попытки государственного переворота указывает на то, что турецкое правительство подготовило заранее списки лиц на отстранение.
После попытки переворота турецкие власти уже отстранили или арестовали около 3 тысяч подозреваемых в подготовке переворота военнослужащих, которые занимали должности от высших командиров до солдат, а также такое же количество судей и прокуроров.
«Это выглядит по меньшей мере так, будто что-то было подготовлено. Списки доступны, что указывает на то, что они подготовлены и будут использоваться на определенных стадиях», - заявил Ган.
«Я очень обеспокоен. Это именно то, чего мы опасались», - сказал еврокомиссар.
Читайте такжеПоявилось видео штурма отеля Эрдогана в МармарисеРанее оппозиционный проповедник Фетхуллах Гюлен, которого власти Турции объявили "идейным вдохновителем" вооруженного переворота, предположил, что мятеж носил "постановочный" характер.
Он отметил, что "есть вероятность того, что попытка переворота в Турции могла быть срежиссирована".
"Похоже, что у них нет терпимости к любому движению, любой группе, любой организации, которая не находится под их полным контролем", - сказал Гюлен.
Как сообщал УНИАН, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. До утра турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.