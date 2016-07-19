Эрдоган рассказал, как во время попытки путча его могли убить в отеле Мармариса (видео)

Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

"В Мармарисе была проведена операция, направленная против меня. Двух моих охранников убили. Если бы я задержался там на 10-15 минут, то был бы убит или схвачен", - сообщил Эрдоган.

Президент Турции рассказал, что он был в отпуске вместе с семьей в курортном городе Мармарис, когда ему сообщили о том, что в Стамбуле и Анкаре происходит "какое-то движение".

После этого он принял немедленное решение покинуть отель.

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Ранее УНИАН сообщал, что отряд спецназа, который охранял президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сорвал попытку захвата отеля в средиземноморском городе Мармарис, в котором турецкий лидер находился в начале попытки переворота.

Через полчаса после того, как Эрдоган покинул отель в Мармарисе, туда прилетели три вертолета с сорока солдатами на борту, которые собирались «арестовать или убить» главу государства, однако столкнулись с президентской охраной, передает Al Jazeera.

Затем появилось видео, на котором зафиксирована перестрелка между турецкими повстанцами и охраной президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в одном из отелей Мармариса.