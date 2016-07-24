В Германии вооруженный мачете сирийский беженец напал на прохожих, убита женщина

Во время нападения он убил женщину. Еще двое человек ранены, сообщает РБК со ссылкой на газету Bild.

Читайте такжеВ сети появилось видео стрельбы у мюнхенского McDonald's

Согласно сообщению, нападения произошли около ларька с кебабами. Женщина работала в ларьке, уточняет Bild. Люди в панике разбегались от нападавшего. «Он полностью вышел из ума. С мачете он бежал даже на патрульную полицейскую машину», — рассказал один из очевидцев газете.

Полицейские смогли задержать мужчину, уточняет издание.

В полиции ​Ройтлингена подтвердили информацию о нападении, уточняет Spiegel. Нападавший был сирийским беженцем, уточняет Reuters со ссылкой на полицию. Он действовал в одиночку.

Читайте такжеМюнхенский стрелок готовился к преступлению в течение года - Reuters

Напомним, вечером 22 июля 18-летний студент иранского происхождения открыл огонь по посетителям "МакДональдса" и торгового центра "Олимпия" в Мюнхене и вскоре застрелился сам. Мотивы преступника остаются невыясненными, однако атака произошла в день 5-летия терактов, совершенных в Норвегии местным ультраправым националистом Андерсом Брейвиком, в ходе которых погибло 77 человек.

В результате мюнхенской атаки погибли 9 человек, в том числе 2 подростка и женщина - граждане Турции, подросток-выходец из мусульманской общины Греции, а также трое косовских албанцев - 14-летние подруги Армеля Сегаши и Сабина Суляй, а также 20-летний Диямант Забрджа.