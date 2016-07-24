Захватчики участка ППС в Ереване сожгли полицейский автомобиль и сбили беспилотник

Об этом сообщил РИА Новости член оппозиционной организации «Учредительный парламент» Алек Енигомшян.

«У них отключили электричество, они не получают еду. В знак протеста они сожгли полицейскую "Газель"», - рассказал он.

Пресс-секретарь организации Варужан Аветисян, в свою очередь, заявил, что также был сбит полицейский беспилотник., передает Lragir.

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Как сообщал УНИАН, утром 17 июля в Ереване вооруженные люди захватили здание полка патрульно-постовой службы и взяли в заложники нескольких полицейских.

Вооруженная группировка потребовала освободить лидера праворадикального политического движения "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, арестованного в июне по обвинению в незаконном хранении оружия.

Во время нападения на участок полиции один сотрудник правоохранительных органов погиб, шестеро были ранены. На следующий день из здания выпустили двух заложников.