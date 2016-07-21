Перестрелка в Алматы: суд арестовал подозреваемого в нападении на полицейский участок

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

"Алмалинский районный суд города Алматы вынес постановление в отношении Кулекбаева о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца на период проведения досудебного расследования", - говорится в сообщении суда.

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В понедельник утром была открыта стрельба около полицейского отделения в Алматы. Нападавший пытался проникнуть в полицейский участок, ранил полицейского и завладел его автоматом. После этого он открыл огонь по другим полицейским.

В результате нападения погибли шесть человек, в том числе четверо полицейских. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал произошедшее терактом.

В ходе расследования были задержаны два человека: Кулекбаев и водитель, который довез его до участка. Позже в МВД сообщили, что второй задержанный на самом деле был заложником.

В казахстанском Комитете национальной безопасности рассказали, что Кулекбаев уже отбывал срок в колонии, где имел связи с салафитами. По данным МВД, он совершил нападение из мести.

"Задержанный допрошен. Он заявил, что у него была месть всем правоохранительным органам, в том числе и судьям, и прокурорским работникам, спецорганам и полиции", - рассказал во вторник министр внутренних дел Калмуханбет Касымов.

Напомним, в понедельник, 18 июля, в Алматы (Казахстан) возле Алмалинского районного управления внутренних дел произошла перестрелка, в результате которой, по данным МВД Казахстана, погибли трое полицейских и один гражданский. Вскоре Reuters сообщил, что "по меньшей мере шесть человек погибли и восемь получили ранения в результате нападения". Среди погибших четверо полицейских, один гражданский, а также один из злоумышленников.

Отметим, что это не первая за последнее время стрельба в Казахстане. 5 июня группа неизвестных совершила вооруженные нападения на два оружейных магазина и воинскую часть в городе Актобе. Тогда погибли четверо местных жителей и трое военнослужащих.