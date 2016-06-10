Серия терактов в казахстанском Актобе: СМИ показали видео штурма квартиры террористов
12:37, 10 июня 2016Мир
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Сегодня правоохранители штурмовали квартиру, в которой находились причастные к терактам в Актобе.
Казахстан, Актобе / Фото Tengrinews.kz
В сети появилась запись сегодняшней штурмовой операции казахских правоохранителей в Актобе. Снятый очевидцами ролик показал местный портал Tengrinews.
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Как сообщалось, сегодня в Актобе спецназ вступил в бой с группой, засевшей в одной из городских квартир. В ходе переговоров подозреваемые в терактах отказались добровольно сдаться и открыли огонь.
"Последующие попытки склонить их к сдаче оружия результатов не дали. Проведенным силами спецназа штурмом четыре террориста, находившиеся в квартире, уничтожены", - говорится в сообщении.
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