Серия терактов в казахстанском Актобе: СМИ показали видео штурма квартиры террористов

12:37, 10 июня 2016
Мир
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Сегодня правоохранители штурмовали квартиру, в которой находились причастные к терактам в Актобе.

Казахстан, Актобе / Фото Tengrinews.kz

В сети появилась запись сегодняшней штурмовой операции казахских правоохранителей в Актобе. Снятый очевидцами ролик показал местный портал Tengrinews.

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Как сообщалось, сегодня в Актобе спецназ вступил в бой с группой, засевшей в одной из городских квартир. В ходе переговоров подозреваемые в терактах отказались добровольно сдаться и открыли огонь.

"Последующие попытки склонить их к сдаче оружия результатов не дали. Проведенным силами спецназа штурмом четыре террориста, находившиеся в квартире, уничтожены", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 июня 2016 года в Актобе произошел террористический акт, в результате которого погибли десятки человек. В Казахстане введен желтый уровень террористической опасности.
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