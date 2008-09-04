Британская армия готовится к глобальному потеплению

Минобороны Великобритании готовится к последствиям глобального потепления уже сейчас, передает телеканал Sky News со ссылкой на заявление замминистра обороны страны Дерека Туига.

"Мы больше не можем заниматься чистой теорией в вопросе, скажется ли глобальное изменение климата на оборонной сфере. Теперь мы знаем, что скажется. Наше снаряжение должно быть адаптировано для действий в гораздо более сложных условиях где бы то ни было в мире", - отметил Д.Туиг.

По его словам, Минобороны Великобритании приступило к разработке медикаментов и специального обмундирования для военнослужащих, проходящих службу в условиях жаркого климата. Примером таких разработок служат опыты по созданию медикаментов с пролонгированным сроком использования, а также легкого снаряжения для солдат и офицеров. Именно военное снаряжение, пригодное для действий в более сложных погодных условиях, может стать критерием отбора подрядчиков министерства в ближайшем будущем.

По мнению британского замминистра обороны, по мере приближения глобального потепления представляющего "долгосрочную опасность", в разных точках планеты потребуются гуманитарные операции и миротворческие миссии в целях поддержания стабильности. Британская армия "в большем объеме и более часто, с приложением больших сил и в более сложных условиях", будет вовлечена в такие операции, считает Д.Туиг.

РБК