На Тайване перевозивший туристов автобус попал в ДТП и загорелся, жертвами стали 26 человек (фото)

В результате этого погибли 26 человек, передает ВВС

Отмечается, что туристы направлялись в аэропорт недалеко от столичного Тайбэя.

По словам местных чиновников, в салоне автобуса находились 24 туриста, местный гид и водитель. Все они погибли.

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На данный момент причина аварии неизвестна.

Ранее в Нигерии в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, фуры с цементом и бензовоза погибли по меньшей мере 19 человек.