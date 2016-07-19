На Тайване перевозивший туристов автобус попал в ДТП и загорелся, жертвами стали 26 человек (фото)
10:49, 19 июля 2016Мир
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На Тайване автобус с туристами из Китая врезался в придорожный барьер и загорелся.
В результате этого погибли 26 человек, передает ВВС.
Отмечается, что туристы направлялись в аэропорт недалеко от столичного Тайбэя.
По словам местных чиновников, в салоне автобуса находились 24 туриста, местный гид и водитель. Все они погибли.
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На данный момент причина аварии неизвестна.
Ранее в Нигерии в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, фуры с цементом и бензовоза погибли по меньшей мере 19 человек.
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