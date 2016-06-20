В Нигерии в результате ДТП с участием автобуса погибли 19 человек
04:14, 20 июня 2016Мир
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В Нигерии в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, фуры с цементом и бензовоза погибли по меньшей мере 19 человек.
В Нигерии в результате ДТП с участием автобуса погибли 19 человек / rbc.ua
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.
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Авария произошла в провинции Огун на юго-западе страны.
По данным агентства, бензовоз протаранил фуру с цементом при попытке обогнать ее, а потом врезался в пассажирский автобус, который ехал навстречу.
19 пассажиров погибли на месте, информации о пострадавших нет.
Как сообщал УНИАН, в Испании в результате столкновения автобуса и грузовика погибли два человека, 49 – получили травмы.
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