В Нигерии в результате ДТП с участием автобуса погибли 19 человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

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Авария произошла в провинции Огун на юго-западе страны.

По данным агентства, бензовоз протаранил фуру с цементом при попытке обогнать ее, а потом врезался в пассажирский автобус, который ехал навстречу.

19 пассажиров погибли на месте, информации о пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, в Испании в результате столкновения автобуса и грузовика погибли два человека, 49 – получили травмы.