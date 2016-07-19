В Баварии после нападения 17-летнего беженца с топором четверо людей находятся в тяжелом состоянии

Нападение 17-летнего беженца из Афганистана в пригородной электричке близ Вюрцбурга поздно вечером в понедельник, 18 июля обернулось тяжелыми ранениями для четырех пассажиров. Впрочем, угрозы их жизни нет, сообщает информационное агентство dpa со ссылкой на данные полиции.

Нападающий ворвался в поезд с ножом и топором и бросился на окружающих. В результате по меньшей мере 14 пассажиров находятся в шоковом состоянии и нуждаются в помощи психологов, прибывших на место трагедии вместе с врачами, передает украинская редакция DW.

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На первой же остановке террорист вырвался из электрички и пытался убежать. Однако был застрелен правоохранителями. Информационные агентства со ссылкой на собеседников в кругах силовиков предполагают исламистский характер нападения.

Министр внутренних дел Баварии Йоагим Геррманн не исключил исламистского характера нападения и связи с терактом в Ницце.

Четверо из раненых оказались жителями Гонконга. Речь идет о семье и их друге, сообщает во вторник, 19 июля, гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на местные власти.

Позже эту информацию подтвердил глава гонконгского правительства, который осудил нападение и выразил соболезнования пострадавшим. Сотрудник гонконгского экономического представительства в Берлине уже посетил раненых в больнице, сообщает dpa.