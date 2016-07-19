Напавший на пассажиров поезда в Германии оказался выходцем из Афганистана

Об этом во вторник, 19 июля, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на данные полиции, передает Дождь.

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Представитель полиции города Вюрцбурга заявил, что нападавшего застрелили, когда он пытался скрыться с места происшествия.

Представитель МВД Баварии заявил, что нападение подросток совершал с криками «Аллах Акбар».

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 18 июля неизвестный мужчина напал с топором и ножом на пассажиров регионального поезда в Баварии. Как сообщается в соцсетях, нападающий ранил 21 человека.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Геррманн в эфире ARD сообщил, что нападающим был 17-летний афганец.