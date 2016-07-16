В Турции после попытки переворота уволили 2745 судей

Об этом передает русская служба Би-Би-Си со ссылкой на турецкое агентство Анадолу.

Экстренное заседание совета началось через несколько часов после того, как власти объявили о подавлении вооруженного восстания. Как говорится в сообщении Анадолу, обсуждались дисциплинарные меры в отношении чиновников, которых подозревают в связях с некими "параллельными структурами", вдохновителя которых Фетхуллу Гюлена Эрдоган уже обвинил в организации восстания.

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Сам Гюлен категорически отрицает, что имеет отношение к попытке вооруженного переворота. В субботу он заявил об этом вновь, осудив путч.

Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о задержании более 2800 военнослужащих за причастность к попытке госпереворота в стране.

В ночь на 16 июля группа мятежных военных попыталась установить контроль над двумя крупнейшими городами Турции - Анкарой и Стамбулом. Над столицей Турции по приказу заговорщиков были подняты в воздух военные вертолеты и самолеты, также в город были введены танки.

Началась стрельба, прозвучали первые взрывы. Примерно в тоже время в Стамбуле военные под командованием мятежников перекрыли два моста через Босфор. Бронетехнику заговорщиков подогнали к международному аэропорту Стамбула "Ататюрк".

Но правительство сохранило контроль над ключевыми силовыми структурами. Важную роль в подавлении переворота сыграли рядовые граждане Турции, которые вышли на улицы по призыву Реджепа Тайипа Эрдогана. Муллы в мечетях призывали турок защитить действующую власть.