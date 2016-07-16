Движение на мостах через Босфор полностью возобновлено
12:33, 16 июля 2016Мир
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Вслед за тем, как тем как сложили оружие военные-члены группировки Фетуллаха Гюлена, движение на мосту через пролив Босфор возобновлено. Мост освобожден от танков, завершились работы по очистке территории.
REUTERS
Бригады по уборке Стамбульской мэрии очистили мост от осколков стекла, щебня, патронов и крови, передает Анадолу.
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После завершения работ по очистке движение на мосту возобновлено в обоих направлениях.
На мосту "Фатих Султан Мехмет", ранее перекрытом военными, также возобновлено движение транспорта.
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