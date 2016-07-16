Движение на мостах через Босфор полностью возобновлено

Бригады по уборке Стамбульской мэрии очистили мост от осколков стекла, щебня, патронов и крови, передает Анадолу.

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После завершения работ по очистке движение на мосту возобновлено в обоих направлениях.

На мосту "Фатих Султан Мехмет", ранее перекрытом военными, также возобновлено движение транспорта.