В результате теракта в Ницце госпитализировали 54 ребенка - СМИ
11:25, 15 июля 2016Мир
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После теракта на Английской набережной в Ницце госпитализировали 54 ребенка.
REUTERS
По данным Nice-Matin, количество погибших детей пока не сообщается, пишет Европейская правда со ссылкой на Europe 1.
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Напомним, президент Франции Франсуа Олланд назвал терактом наезд грузовика на толпу людей в Ницце и добавил, что среди погибших много детей.
По последним данным, погибли 84 человека.
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