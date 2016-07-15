В результате теракта в Ницце госпитализировали 54 ребенка - СМИ

По данным Nice-Matin, количество погибших детей пока не сообщается, пишет Европейская правда со ссылкой на Europe 1.

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Напомним, президент Франции Франсуа Олланд назвал терактом наезд грузовика на толпу людей в Ницце и добавил, что среди погибших много детей.

По последним данным, погибли 84 человека.