Чавес поддержал решение РФ о признании Абхазии и Южной Осетии

Президент Венесуэлы Уго ЧАВЕС поддержал решение России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом У.ЧАВЕС заявил во время встречи Президента Эквадора Рафаэля КОРРЕА, прибывшего в Венесуэлу с визитом.

"Россия ответила на агрессию со стороны Грузии", - сказал У.ЧАВЕС.

"Мы поддерживаем Россию, она права", - добавил он.

По мнению У.ЧАВЕСА, Россия подвергается нападкам, и "ее хотят взять в кольцо". Но сегодня Россия "твердо встала на ноги", отметил Президент Венесуэлы. "Ей (России) угрожает НАТО, но это уже не имеет никакого значения", - добавил он.