В Кремле впервые прокомментировали гибель российских летчиков в Сирии

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

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"Президент особо отметил, что нельзя забывать про тех, кто и работает, и воюет и отдает свою жизнь, служа отечеству. В этой связи он упомянул и про героически погибших российских летчиков в Сирии, которые отдали свои жизни для укрепления нашей с вами безопасности. Президент обратился с просьбой к святейшему патриарху Кириллу и другим священнослужителям не забывать тех, кто отдал свои жизни, и молиться о памяти", - сказал Песков, комментируя реакцию Путина на гибель летчиков.

Как сообщал УНИАН, по данным минобороны РФ, в Сирии боевики ИГИЛ сбили вертолет с российским экипажем, летчики погибли.