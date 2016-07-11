США будут использовать отбитую у исламистов авиабазу в Кайаре как перевалочный пункт
Министр обороны США Эштон Картер прибыл с необъявленным визитом в Ирак, где недавно правительственные войска отбили у исламистов важный стратегический пункт близ Мосула - авиабазу в Кайаре.
Взятие Кайара открывает возможность окружения Мосула - второго по величине города Ирака, который более двух лет удерживает экстремистская группировка "Исламское государство", передает Би-би-си.
Эштон Картер назвал этот успех иракской армии "ключевой стратегической победой". По прилету в Багдад он заявил, что США и их союзники по коалиции в Ираке будут использовать отбитую у боевиков авиабазу в Кайаре как перевалочный узел.
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По словам Эштона Картера, американские военные советники готовы оказать поддержку иракской армии в случае необходимости - когда иракские войска начнут окружение Мосула.
В Багдаде глава оборонного ведомства США планирует провести переговоры с премьер-министром Ирака Хайдером Абади, а также встретиться с руководством сил международной коалиции.