США будут использовать отбитую у исламистов авиабазу в Кайаре как перевалочный пункт

Взятие Кайара открывает возможность окружения Мосула - второго по величине города Ирака, который более двух лет удерживает экстремистская группировка "Исламское государство", передает Би-би-си.

Эштон Картер назвал этот успех иракской армии "ключевой стратегической победой". По прилету в Багдад он заявил, что США и их союзники по коалиции в Ираке будут использовать отбитую у боевиков авиабазу в Кайаре как перевалочный узел.

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По словам Эштона Картера, американские военные советники готовы оказать поддержку иракской армии в случае необходимости - когда иракские войска начнут окружение Мосула.

В Багдаде глава оборонного ведомства США планирует провести переговоры с премьер-министром Ирака Хайдером Абади, а также встретиться с руководством сил международной коалиции.