Международная коалиция уничтожила в Ираке ракетный арсенал ИГ - Пентагон

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Пентагон.

По данным военного ведомства, в обеих странах было совершено по 11 авиаударов, но большего успеха удалось достичь именно в Ираке.

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Так, в районе города Кайяра тремя ударами были уничтожены 18 ракетно-пусковых установок и 11 ракет ИГИЛ. А в районе города Синджар коалиция помешала ракетному обстрелу со стороны боевиков.

Также удары наносились в районе населенных пунктов Каим, Бейджи, Мосул, Рамади и Султан Абдалла. Были поражены и уничтожены несколько подразделений ИГИЛ, накрыты огнем места сбора боевиков, места для изготовления взрывных устройств, склады с оружием, тоннели, а также техника.

В Сирии удары наносились в районах населенных пунктов Абу Камаль, Айн Иса, Манбидж и Вашия. Террористические войска ИГИЛ понесли потери в живой силе, вооружении и технике.