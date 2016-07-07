Число жертв крупнейшего теракта в Багдаде выросло до 292 человек

Об этом сообщило министерство здравоохранения Ирака. Власти до сих пор не смогли установить личность 177 человек, погибших во время взрыва, говорится в сообщении ведомства, передает Би-би-си. Тела 115 человек были опознаны и переданы родственникам.

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По данным министерства, ранения получили 200 человек.

Нападение, ответственность за которое взяла на себя группировка "Исламское государство", произошло в воскресенье и стало одним из самых крупных за последние годы.

Грузовик, начиненный взрывчаткой, был подорван на торговой улице в оживленном районе Багдада - Эль-Каррада. Жертвами взрыва стали в основном посетители местных кафе. Через некоторое время произошел еще один взрыв - на севере города.