В Турции эвакуированы сотни иностранных туристов

В Турции вблизи курортов на побережье Средиземного и Эгейского морей бушуют лесные пожары, местные власти пока не могут взять ситуацию под контроль.

Как передает РИА «Новости»,за минувшие сутки на западе страны сгорело около 200 гектаров соснового леса.

Минувшей ночью из района лесных пожаров эвакуированы жители двух деревень. Очаги возгорания отмечены вблизи курорта Кушадасы на побережье Эгейского моря. Огонь бушует в 100 метрах от некоторых жилых районов и в нескольких километрах от курортной зоны.

В воскресенье пожар, вспыхнувший в окрестностях античного города Эфес в Турции, едва не уничтожил одну из реликвий христианства - дом Святой Девы Марии. Из района, где, по преданиям, нашла последнее пристанище Мария Богородица, эвакуированы сотни иностранных туристов. Никто из них не пострадал.

Распространению огня способствует очень жаркая погода. По данным синоптиков, температура в тени в ряде районов Турции, в частности на побережье Средиземного моря, превышает 40 градусов по Цельсию.