Двое смертников в аэропорту Стамбула имели российские паспорта - СМИ

Об этом сообщает Dogan News Agency со ссылкой на источники в правоохранительных органах, пишет Европейская правда.

Как отмечает агентство, российские паспорта террористов были на имена Ракима Булгарова и Вадима Османова.

Кроме того, полицейские нашли в мусорном баке ноутбук, которым пользовались террористы. Однако жесткий диск устройства был поврежден.

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Как сообщал УНИАН, число погибших в результате теракта в стамбульском аэропорту увеличилось до 44 человек.

Смертниками оказались граждане Узбекистана, Кыргызстана и России.