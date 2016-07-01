Двое смертников в аэропорту Стамбула имели российские паспорта - СМИ
16:55, 01 июля 2016Мир
1464
Двое подозреваемых террористов-смертников, совершивших теракт в аэропорту им. Ататюрка в Стамбуле, имели российские паспорта.
REUTERS
Об этом сообщает Dogan News Agency со ссылкой на источники в правоохранительных органах, пишет Европейская правда.
Как отмечает агентство, российские паспорта террористов были на имена Ракима Булгарова и Вадима Османова.
Кроме того, полицейские нашли в мусорном баке ноутбук, которым пользовались террористы. Однако жесткий диск устройства был поврежден.
Читайте такжеВ Турции задержаны еще 11 иностранцев по подозрению в причастности к теракту
Как сообщал УНИАН, число погибших в результате теракта в стамбульском аэропорту увеличилось до 44 человек.
Смертниками оказались граждане Узбекистана, Кыргызстана и России.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter