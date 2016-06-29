Испания против переговоров с Шотландией о перспективе членства в ЕС - премьер

Об этом Рахой сказал на пресс-конференции в рамках встречи лидеров стран-членов ЕС в Брюсселе, сообщает Reuters.

"Я хочу быть очень четким... Шотландия не имеет правоспособности вести переговоры с Европейским Союзом. Испания выступает против кого-либо другого, кроме правительства Соединенного Королевства (вести переговоры о будущем в ЕС после британского референдума - УНИАН)", - заявил Рахой.

"Я чрезвычайно против этого... И я верю, что все категорически против этого. Если Великобритания покидает ЕС..., Шотландия (также) покидает", - заявил Рахой.

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Как сообщал УНИАН, первый министр Шотландии Никола Стерджен подчеркнула, что Шотландия намерена оставаться в Евросоюзе.

23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%, при этом в пределах Шотландии 62% избирателей высказались за то, чтобы остаться в ЕС, а 38% - чтобы оставить его. После подведения его итогов премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон анонсировал свою отставку.

Для многих британских и европейских политиков итоги референдума стали неожиданностью.

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В Лиссабонском договоре (основной правовой базе нынешнего Евросоюза) есть статья 50, которая определяет условия выхода страны из Евросоюза. В соответствии с ней переговоры об этих условиях должны занимать по крайней мере 2 года и могут быть продлены при консенсусе сторон.