Шотландия намерена оставаться в Евросоюзе, несмотря на результаты референдума - Reuters
Первый министр Шотландии Никола Стерджен отмечает, что Шотландия намерена оставаться в Европейском Союзе.
Об этом Стерджен заявила во время визита в Брюссель после встречи с президентом Европейского парламента Мартином Шульцем, сообщает Reuters.
Первый министр Шотландии, которая выступает за независимость от Великобритании, выразила намерение, чтобы Шотландия оставалась в Европейском Союзе, несмотря на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС.
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Стерджен отметила, что "Шотландия настроена оставаться в Европейском Союзе".
В свою очередь, Шульц сказал, что узнал о позиции Шотландии.
Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%.
После подведения его итогов премьер-министр Дэвид Кэмерон анонсировал свою отставку.
Для многих британских и европейских политиков итоги референдума стали неожиданностью.
Справка. В Лиссабонском договоре (основной правовой базе нынешнего Евросоюза) есть статья 50, которая определяет условия выхода страны из Евросоюза. В соответствии с ней переговоры об этих условиях должны длиться по крайней мере 2 года. И могут быть продлены по консенсусу сторон.