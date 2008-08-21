Российские военные не пустили в Гори представителей ПАСЕ

08:00, 21 августа 2008
Мир
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"Это первый случай в истории..."

В Грузии находятся руководители Комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы, Матиаш Эрши и Кастриот Ислами.

Как сообщил корреспондент Радио Свобода, в среду они попытались проехать в грузинский город Гори, который находится вне Южной Осетии и уже несколько дней контролируется российскими войсками. 

Однако уже при выезде из Тбилиси,  у посёлка Игоети, представителей ПАСЕ остановили российские военнослужащие.   

Матиаш Эрши сказал журналистам, что считает ненормальным ситуацию, когда российские солдаты блокируют в Грузии грузинский город и не пускают туда представителя Совета Европы. По словам господина Эрши, это первый случай в истории, когда одна страна Совета Европы оккупирует другую.

Он также выразил недоумение тем, что в Гори не пускают грузинских журналистов.

В самом городе, в который, к счастью, постепенно возвращается грузинское население, бежавшее после первых ракетных ударов, обстановка спокойная.

Секретарь Совета национальной Безопасности Александр Ломая сообщил журналистам, что нет никаких признаков вывода российских войск из Гори и с автотрассы Восток-Запад.  

В Поти, на Черноморском побережье,  в сотнях километрах от Южной Осетии, российские военные организовали КПП у въезда в город и полностью контролируют все въезды и выезды в порт. Аналогичная ситуация в других грузинских городах - Зугдиди, Сенаки, Хашури, Карели.

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