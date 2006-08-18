Вице-консул США предостерег одесситов

Посольство США в Украине констатирует увеличение количества случаев обращения украинских граждан к мошенникам, предлагающим услуги по оформлению выездных документов в США. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Одессе вице-консул Посольства США в Украине Тодд АНДЕРСОН.

Как передает корреспондент УНИАН, цель рабочего визита дипломата, по его словам, «разъяснить одесситам законный порядок оформления документов и предупредить об опасностях, таящихся в предлагаемых услугах мошенниками». Т.АНДЕРСОН, в частности, посоветовал жителям Одесской области, желающим выехать в США, осторожно относиться к предложениям некоторых агентств о готовности обеспечить высокооплачиваемой работой в США – это может быть лишь звено мошеннической схемы.

Публикуемые в прессе объявления агентств о возможности предоставления услуг по получению виз в США могут не соответствовать действительности. «Единственный способ удостовериться в том, что вам действительно предлагают работу в Америке, - подчеркнул Т.АНДЕРСОН, – потребовать официальную петицию от вашего потенциального работодателя».

По словам вице-консула, «сотрудники консульства знают, как действуют мошенники, и сразу распознают пакет документов, которые вручают своим клиентам нечистоплотные агентства. Между тем, подача для рассмотрения таких документов может серьезно повлиять на возможность выдачи этому гражданину визы в дальнейшем». Он напомнил, что «визу может выдать только консульство США. Лица же, называющие себя посредниками, однозначно работают по мошеннической схеме».

Т.АНДЕРСОН также добавил, что получить повторную неиммиграционную визу в США можно по упрощенной схеме. «Политику США в отношении выдачи виз сегодня можно охарактеризовать как политику «открытых дверей, но охраняемых границ», – заявил он.

При этом дипломат признал, что такая практика пока не получила широкого распространения, хотя введена 2 года назад. «Упрощенная схема может быть особенно удобной для членов морских экипажей, студентов и туристов», – подчеркнул дипломат. Он добавил, что «в большинстве случаев аппликанты (соискатели - УНИАН), воспользовавшиеся упрощенной схемой, без проблем получают повторную визу».