Панамский канал открылся после многолетней реконструкции

Как передает BBC, первым по этому искусственному водному пути прошел гигантский китайский контейнеровоз.

Президент Панамы Хуан Карлос Варела заявил, что Панамский канал "объединит мир". Он также поблагодарил около 30 тысяч людей, трудившихся над расширением канала.

Строительство нового пути канала началось в 2007 году и должно было завершиться в 2014 году, однако было продлено из-за забастовки и споров по поводу затрат на реализацию проекта.

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Расширение канала позволит проходить через Панамский перешеек гораздо большим судам, чем ранее, и увеличит его пропускную способность вдвое, что в свою очередь должно существенно повлиять на морскую логистику.

Также это позволит Панаме получать с канала, через который ежедневно проходят 35-40 судов, еще большую прибыль. В 2015 она составила 2,6 миллиарда долларов, это крупнейший источник дохода в панамскую казну.