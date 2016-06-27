Эстония: НАТО следует установить "лежачего полицейского" с шипами, чтобы сдержать Россию

Об этом в интервью британской газете The Sunday Times заявил Командующий силами обороны Эстонии Рихо Террас, передает РБК.

«При Владимире Путине Россия ясно показала, что она способна и настроена использовать военную силу для достижения политических целей, — заявил Террас. — Ничего не делать в этом случае значит напрашиваться на неприятности. Если вы оставите свободное пространство, то кто-то обязательно попытается его заполнить».

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По словам Терраса, НАТО следует установить «лежачего полицейского» с шипами, чтобы сдержать Россию.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что его страна не боится Россию, но должна быть очень осторожной. «Потенциальная угроза существует. Кто мог поверить в то, что в итоге произошло в Крыму и в Украине? Это казалось невозможным».

В материале Sunday Times приводятся и слова неназванного дипломата одной из европейских стран, работающего в Москве. По его словам, «угроза со стороны России является преувеличенной и нужна самому альянсу для оправдания новых военных расходов».

На прошлой неделе глава военного комитета НАТО Петр Павел указал, что отправка дополнительных батальонов к границе с Россией — скорее шаг, направленный на политическое сдерживание, поскольку, по его словам, нет никаких свидетельств подготовки российского вторжения.