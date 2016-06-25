РФ подарила Египту катер с крылатыми ракетами "Москит"

Как сообщает агентство «РИА Новости», о передаче ракетного катера Египту рассказал начальник управления боевой подготовки ВМФ России Виктор Кочемазов. По его словам, речь идет о катере Р-32, который оснащен ударным вооружением - противокорабельными крылатыми ракетами «Москит».

По словам Кочемазова, передача катера в дар Египту якобы должна помочь этой стране противостоять терроризму не только на суше, но и на море.

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Ожидается, что катер прибудет в Египет в июле.

Как сообщает РБК, год назад Министерство обороны России уже передало Египту один катер Р-32, однако тогда в Москве не объяснили, на каких условиях это было сделано. Моряков, которые должны проходить на нем службу, готовили в Новороссийске.