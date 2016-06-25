Лидер французских националистов призвала провести референдум о выходе из ЕС

Об этом она написала на своей странице в Twitter после того, как стали известны итоги референдума в Великобритании относительно выхода страны из ЕС.

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"Победа свободы! Как я просила многие годы – мы должны провести такой же референдум во Франции и странах ЕС", — говорится в сообщении.

Victoire de la liberté ! Comme je le demande depuis des années, il faut maintenant le même référendum en France et dans les pays de l'UE MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 24, 2016

Как сообщал УНИАН, Марин Ле Пен официально заявила о решении принять участие в президентских выборах в 2017 году.

Напомним, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%. Британия была членом ЕС в течение 43 лет.