В России хотят ужесточить уголовную ответственность: посадить и лишить гражданства могут за репосты в соцсетях и "недоносительство"

Документ внесен депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, пишет Медуза.

Если закон примут, у властей появится возможность лишать россиян гражданства, не выпускать из страны осужденных за «неправильные» перепосты, получить доступ ко всем телефонным разговорам и электронной переписке граждан. Большинство поправок вступят в силу уже 20 июля.

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В частности, власти смогут лишать людей гражданства — в том числе за работу в международных организациях. Так, лишить гражданства смогут тех, у кого есть гражданство другой страны или гарантия, что они его получат. также, предлагается лишать гражданства за некоторые преступления "террористической и экстремистской" направленности. В списке этих преступлений есть, например, статья, по которой можно сесть за перепост картинки в социальной сети.

Гражданства лишат и тех людей, кто без согласования с российскими властями будет участвовать в работе международных организаций, в которых Россия не представлена, пишет издание. Работу в международных организациях или иностранных государственных органах предлагается считать «добровольным волеизъявлением лица, выраженным в форме совершения действий», что позволяет обойти норму конституции РФ, запрещающую лишать россиян гражданства.

Помимо этого, в новой статье УК РФ предлагается лишать гражданства и сажать в тюрьму на срок до 1 года за «несообщение о преступлении». По ней будут привлекать к ответственности тех, кто не сообщил правоохранительным органам «о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило» преступления некоторых категорий.

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Законопроект Яровой вводит список из полутора десятков преступлений, о подготовке которых теперь необходимо донести, чтобы самому не оказаться на скамье подсудимых: от международного терроризма до вооруженного мятежа, направленного против территориальной целостности России.

Также, законопроект усиливает ответственность за призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в интернете. Теперь они будут приравнены к таким призывам в средствах массовой информации; за счет этого наказание за призывы к терроризму в интернете ужесточится. Максимальное — семь лет лишения свободы с дальнейшим запретом занимать некоторые должности на срок до пяти лет. В документе уточняется, что к оправданию терроризма будут относить «публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании».

Власти вводят новую категорию невыездных. Права покидать Россию лишатся люди с непогашенной или неснятой судимостью за некоторые виды преступлений. В эту поправку, среди прочего, включены все статьи «экстремистской направленности» — это большой список статей, в том числе и те, по которым людей судят за посты в социальных сетях (например, «призывы к экстремистской деятельности»).

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Операторов связи и «организаторов распространения информации» в интернете обяжут хранить до шести месяцев на территории России записи звонков, переписку, изображения, звуки, видео- и другие сообщения пользователей. Информацию о факте приема или передачи сообщения или звонков операторы должны будут хранить в течение трех лет.

Депутаты российской Госдумы предлагают также схему борьбы с шифрованием трафика: обязать «организаторов распространения информации», которые используют «дополнительное кодирование» электронных сообщений, предоставлять в ФСБ информацию, позволяющую «декодировать» все, что потребуется. Поправки сформулированы так, что не вполне ясно, о каком кодировании речь — о шифровании в мессенджерах или о любом сайте с шифрующим протоколом HTTPS.

Законопроект предлагает сильно ужесточить наказания за некоторые преступления, причем большая часть изменений касается статей «экстремистской направленности».

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В предыдущей редакции Уголовного кодекса РФ была учтена ответственность за организацию, участие, призывы к массовым беспорядкам, а также за прохождение обучения для участия в них. Теперь статья дополнится еще одной частью: в России смогут судить еще и за «склонение, вербовку или иное вовлечение» в организацию массовых беспорядков. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

В Уголовном кодексе появится новая статья — «Акт международного терроризма». По ней будут судить тех, кого обвинят в совершении теракта за пределами России, в результате которого погибли или пострадали российские граждане, а также тех, кто финансирует подготовку терактов. В качестве наказания статья допускает пожизненный срок лишения свободы.

Новый закон сильно расширяет список статей, по которым можно судить подростков, достигших 14-летнего возраста. Раньше таких составов было 22, теперь их стало на десять больше. С 14-летнего возраста предлагается судить за международный терроризм; за участие в террористических сообществах, террористических организациях и незаконных вооруженных формированиях; за прохождение обучения терроризму; за участие в массовых беспорядках; за посягательство на жизнь государственного и общественного деятеля и за нападения на лица и учреждения, которые пользуются международной защитой, а также за угон самолета, поезда или водного транспорта.

Кроме того, «антитеррористический пакет» вводит ответственность для 14-летних за несообщение о преступлении.