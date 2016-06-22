В Ливии в результате взрыва на складе боеприпасов погибли 20 гражданских - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местного чиновника.

Склад находился под контролем вооруженной группы боевиков из города Мисурата, что в 140 км от Гарабулле, но после столкновений с местными жителями они покинули свой лагерь.

Взрыв произошел, когда местные жители вошли на склад, но пока неясно, что спровоцировало взрыв.

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"Число жертв растет и мы делаем все возможно, чтобы доставить их до ближайших больниц", - отметил чиновник. В настоящее время около 30 человек получили ранения".

Местный житель, который также подтвердил гибель людей, сказал, что столкновения вспыхнули после спора в магазине между местными жителями и боевиком, который отказывался платить за приобретенный товар.

После столкновений некоторые местные жители протестовали путем блокирования главной прибрежной дороги между Мисуратой и столицей страны – Триполи.