Наблюдатели: в боях возле оплота ИГ в Сирии войска Асада потерпели поражение

По данным базирующегося в Британии Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, джихадисты также вытеснили военных из окрестностей города Табка, который находится на западных подступах к Ракке, передает Русская служба Би-би-си.

В ходе боев в районе Ракки за последние несколько дней, по данным активистов, правительственные и союзные правительству силы потеряли 40 человек.

Читайте такжеСилы безопасности Ирака освободили 350 заключенных из тюрьмы ИГ в Эль-Фаллудже

В начале июня сирийские военные при поддержке российской авиации впервые с 2014 года пересекли границу провинции Ракка, находящейся под контролем "Исламского государства".

Одновременно с севера начали наступление действующие при авиационной поддержке сил коалиции во главе с США отряды курдских ополченцев совместно с арабскими оппозиционными группировками Сирии.

Город Табка, где расположена авиабаза, находится под контролем джихадистов с августа 2014 года, Ракку джихадисты захватили в марте 2013 года.

В Сирии с 2011 года война унесла жизни свыше 250 тысяч человек.