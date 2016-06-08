Мировой "рейтинг миролюбия": Украина в десятке худших (инфографика)

Об этом идет речь в отчете международной группы Института мира (Global Peace Index).

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Украина на 156 месте, то есть в рейтинге падения она на втором месте после Йемена, который за 2015 год опустился на 158. Также в пятерке стран, где показатель "миролюбия" упал за год сильнее всего Турция на 145-ом, Ливия на 154-ом, Бахрейн – на 132.

По сравнению с 2014 годом наибольший подъем в "рейтинге миролюбия" продемонстрировали: Панама (49 место), Таиланд (125), Шри-Ланка (97), Южная Африка (126) и Мавритания (123 место).

Россия оказалась между КНДР и Конго на 151-ом месте. Самой опасной страной признана Сирия (163), за ней идут Южный Судан, Ирак и Афганистан. Кроме того, в десятку вошли Сомали (159), Йемен (158), ЦАР (157), Судан (155).

Наиболее безопасными странами оказались Австрия, Исландия, Дания и Португалия. США на 103 строчке, Великобритания - 47-я.

Отметим, что при составлении рейтинга учитываются 23 фактора, в число которых входят как внутренние - например, уровень насилия и преступности в стране, так и внешние - в том числе отношения с соседними странами и уровень военных расходов.