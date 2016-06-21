Госдума РФ одобрила применение гвардией Путина оружия в толпе

Об этом сообщает РБК.

«Военнослужащий (сотрудник) войск национальной гвардии не имеет права применять оружие при значительном скоплении людей, если в результате его применения могут пострадать случайные лица. Исключения составляют случаи, когда оружие необходимо для ​предотвращения (пресечения) террористического акта, освобождения заложников, отражения группового или вооруженного нападения на важные государственные объекты и специальные грузы, сооружения на коммуникациях, охраняемые войсками национальной гвардии, и на собственные объекты войск национальной гвардии», - цитирует ТАСС новую редакцию текста законопроекта.

Корректировка была внесена в рамках второго чтения пакета законопроектов. Накануне принять эту поправку Госдуме порекомендовал профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции.

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О создании в России национальной гвардии на базе внутренних войск президент Владимир Путин объявил 5 апреля. Командующим Федеральной службы войск национальной гвардии назначили Виктора Золотова, бывшего начальника охраны Путина.