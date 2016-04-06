Разгон демонстраций и стрельба на поражение: СМИ рассказали о специфике работы новосозданной Нацгвардии РФ

Как следует из документа, военнослужащим Нацгвардии будет разрешено применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, и специальные средства для разгона демонстраций, которые перешли в столкновения, для самозащиты и для пресечения сопротивления со стороны предполагаемых преступников, сообщает РБК.

Среди специальных средств в законопроекте перечислены резиновые дубинки, газовые гранаты, наручники, «светозвуковые средства отвлекающего воздействия», техника для разрушения преград и для принудительной остановки транспорта, а также служебных животных.

Спецсредства запрещено применять к беременным женщинам и детям за исключением тех случаев, когда они оказывают вооруженное сопротивление.

Оцеплять территорию бойцам Нацгвардии РФ будет разрешено при розыске лиц, совершивших побег из-под стражи, при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступления, при проведении контртеррористической операции и для ликвидации последствий аварии.

Читайте такжеПутин переподчинил непосредственно себе Росархив

Национальная гвардия РФ имеет право применять огнестрельное оружие без предупреждения, если промедление может стоить жизни военнослужащему или кому-либо из граждан поблизости. Во всех остальных случаях войска Нагцвардии РФ должны предупреждать о намерении использовать оружие.

Также Нагцвардия в эстренных случаях, например, для отражения нападений или для освобождения заложников, может использовать водометы и бронемашины.

В документе отмечается, что Национальная гвардия вправе задерживать подозреваемых в совершении преступлений, сбежавших из СИЗО подозреваемых, лиц, находящихся в розыске, неудавшихся самоубийц и пациентов психиатрических больниц, сбежавших из-под наблюдения.

Войска Нацгвардии РФ вправе пресекать преступления, проверять документы у граждан, составлять протоколы об административных правонарушениях и задерживать граждан на срок не более трех часов.

При проведении контртеррористической операции Нацгвардия РФ сможет ограничивать движение транспорта и пешеходов, изымать и использовать автомобили, чтобы отвезти пострадавших в больницу или чтобы преследовать предполагаемых преступников, задерживать граждан, нарушивших правила комендантского часа.

Численность и дислокацию войск национальной гвардии определяет Путин.

Напомним, о создании Нацгвардии Путин объявил 5 марта.