Катастрофа под Смоленском: в Польше суд вынес приговор бывшему генералу

Как сообщает "Дождь" со ссылкой на Gazeta Wyborcza, бывшего генерала приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Белавного обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей во время планирования и организации визита президента Польши. Бывший генерал, считает следствие, ответственный за сознательный отказ от исследования аэропорта в Смоленске. Кроме того, утверждалось, что он не изучал маршруты передвижений Качиньского 10 апреля 2010 года.

Напомним, польский правительственный самолет Ту-154 с 96 высокопоставленными чиновниками на борту разбился во время захода на посадку на военном аэродроме в российском Смоленске. Оттуда польская делегация планировала отправиться на мероприятия к 70-й годовщине Катыньской трагедии. Среди погибших были президент Польши Лех Качиньский с супругой.

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Польская и российская комиссии авиационных экспертов называли основной причиной катастрофы ошибку пилотов.

Сторонники крупнейшей оппозиционной партии Польши "Закон и справедливость" (PiS), соучредителем которой был Лех Качинский убеждены, что катастрофа стала следствием организованного покушения на жизнь польского президента, и заявили, что власти двух стран всячески скрывает это.

В этом году Польша возобновила расследование катастрофы.