На фабрике Nestle возле Чикаго произошла утечка химикатов - СМИ

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заместителя директора фабрики Джона Радзински, передает РБК.

По его словам, работники фабрики начали жаловаться на проблемы с дыханием после утечки хлорида натрия. Из 17 человек, получивших медицинскую помощь на месте, 11 попросили дополнительную медицинскую помощь в больнице, рассказал Радзински.

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Позже представитель Nestle сообщил, что все 11 пострадавших работников фабрики отпущены из медучреждений. Как рассказал представитель компании, приблизительно через 2,5 часа после утечки сотрудники фабрики стали жаловаться на тошноту и затруднения дыхания.

​Примерно через два часа, площадь разлива была выделена и работа позволила возобновить около 3:30 утра, сообщили чиновники.

На данный момент производство на фабрике восстановлено.