Могерини назначила нового генсека Европейской внешнеполитической службы

Об этом говорится в сообщении на сайте службы, отмечает "Европейская правда".

Нынешний генсек Алан Ле Руа оставляет этот пост по личным причинам.

"Я хочу сердечно поблагодарить Алана Ле Руа за его замечательную работу во главе Европейской службы внешнего действия. Его преданность делу и высоко признанный дипломатический опыт были решающей помощью для меня, нашей службы и наших обязанностей во внешней политике. Использую эту возможность, чтобы сказать, что с нетерпением жду продолжения сотрудничества с Хельгой Шмид ", - заявила Могерини.

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Подчеркивается, что это решение вступит в силу с 1 сентября.

Алан Ле Руа был генсеком Европейской внешнеполитической службы с 1 марта 2015 года. Хельга Шмид была заместителем генсека и политическим директором службы с 2011 года.