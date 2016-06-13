Объем мирового рынка оружия в 2015 году вырос до $65 миллиардов

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет IHS Global Defence Trade Report, передает РБК.

По оценке компании Englewood, это самый большой ежегодный рост на глобальном рынке вооружений за последние десять лет. Он произошел после резкого увеличения закупок со стороны Саудовской Аравии. Объем импорта оружия в Эр-Рияд в 2015 году подскочил на 50%, до $9,3 млрд, королевство заняло первое место в мире по объему импорта вооружений. Кроме того спрос на оружие вырос и в большинстве стран Ближнего Востока и Юго-восточной Азии.

Читайте такжеУкраина в прошлом году сократила экспорт оружия в два раза

К увеличению импорта вооружений в Саудовскую Аравию привела операция возглавляемой ею коалиции в Йемене и противостояние королевства его региональному сопернику Ирану. В прошлом году Эр-Рияд осуществил закупку истребителей F-15, вертолетов Apache, а также высокоточного оружия, беспилотных летательных аппаратов и оборудования для наблюдения, следует из отчета IHS Global Defence Trade Report.

На второй и третьей строчке — Индия и Австралия.

Египет занял четвертое место в мире по объему импорта оружия, потратив на закупку вооружения почти $ 2,3 млрд в 2015 году, говорится в докладе. До 2013 года страна тратила на закупки оружия около $1 млрд в год.

Согласно прогнозу IHS, в ближайшие три года в связи с нестабильностью нефтяных котировок, странам-экспортерам нефти придется сократить закупки вооружения. «Страны будут меньше тратить на оружие и больше на операции, пытаясь оказывать влияние на события в регионе», — говорится в докладе.

Читайте такжеСША сняли с "Укрспецэкспорта" санкции, введенные за поставки военной техники в Ливию

Авторы отчета также прогнозируют увеличении Россией, которая сейчас является экспортером оружия № 2 в мире после США, торговли с Ираном. Тегеран после ослабления западных санкций принялся за обновление своих ВВС. Это «крупное» начинание, которое может стоить от $40 млрд до $60 млрд, говорится в докладе IHS.

Крупнейшим экспортером вооружений по итогам 2015 года остается США, поставив оружия и оборудования почти на $ 23 млрд, из которых товары на $8,8 млрд были направлены на Ближний Восток. Продажи американских вооружений выросли за счет продаж самолетов и связанных с ними систем.

«В будущем, общий объем может превысить $30 млрд, так как поставки [истребителей] F-35 начинают увеличиваться», — говорится в отчете.