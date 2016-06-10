"Вы что, глупые?": немецкий журналист вытолкал во время интервью пропагандистку канала "Россия 1" (видео)

Фрагмент инцидента показали в эфире вечернего выпуска новостей 9 июня, передает ТСН.

Журналистка Ольга Скабеева расспрашивала у Зеппеля, почему он называет министра спорта РФ Виталия Мутко "путинским министром" и платят ли ему за его материалы.

Зеппель, в свою очередь, настаивал, что журналисты должны быть независимыми.

"Вы не имеете никакого отношения к спортсменам. Вы что, друг спортсменов? ... Вы не можете быть другом своей страны. Потому что вы журналист, вы должны быть независимыми. Ваша страна не должна вас интересовать", - заявил он.

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На вопрос пропагандистки о том, почему он ведет себя агрессивно, немецкий журналист назвал сотрудников российских масс-медиа глупыми.

"Потому что вы глупы. Вы, российские журналисты, которые гордятся своей страной, вы что, глупые? Вам не надо гордиться, вам надо быть последовательными. Идите прочь. Я не обсуждаю глупые вопросы. Вы увязли в коррупции, вот в чем проблема", - заявил он и вытолкал журналистку за дверь своего номера.

На этом конфликт не завершился. В сюжете Скабеева заявила, что Зеппель украл у нее микрофон и преследовал полчаса. Впрочем, видео было смонтировано.

Хайо Зеппель - журналист немецкого телеканала ARD. Он выпустил новый фильм-расследование "Секретное дело о допинге: час икс для России". В нем были, в частности, электронные письма между российским министерством спорта и антидопинговой агентством в Москве относительно образцов допинга с августа 2014 года. В видео говорилось о систематическом применении допинга российскими легкоатлетами.