В Ираке ранили лидера ИГИЛ аль-Багдади - СМИ

Несколько лидеров террористической группировки "Исламское государство" были ранены в четверг во время авиаудара коалиционных сил. Об этом сообщил иракский телеканал Al Sumariya, ссылаясь на источники в провинции Ниневия (район Мосула).

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По информации канала, несколько главарей ИГИЛ, среди которых считающийся лидером группировки Абу Бакр аль-Багдади, были ранены во время авианалета на их командный пункт рядом с сирийской границей.

При этом коалиция во главе с США пока не подтверждает сообщение иракского канала о ранении аль-Багдади. Об этом пишет Reuters.

Представитель коалиционных сил полковник Крис Гарвер сообщил агентству, что такая информация есть, но "в данный момент он ничего подтвердить не может".

Отметим, что информация о ранении главаря группировки появляется почти каждый год.

К примеру, источники Reuters в иракской армии сообщали об этом в мае и октябре прошлого года. В американском командовании об этом говорили также в 2014 году.

В последний раз о ранении лидера терористической группировки Абу Бакра аль-Багдади во время авианалета коалиции сообщили в марте 2016.

Абу Бакр аль-Багдади старается не раскрывать информацию о себе и своем местонахождении. Считается, что даже многие боевики "Исламского государства" никогда не встречались с ним лицом к лицу. В декабре 2015 года на исламистских сайтах было опубликовано аудиообращение аль-Багдади, в котором он заявлял, что действия коалиции против джихадистов еще больше укрепили их боевой дух.

"Второй человек" в ИГИЛ Хаджи Имам был убит в марте в ходе одной из мартовских операций Ранее власти США объявили награду в размере $7 млн за информацию о его местонахождении.