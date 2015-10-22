Иракские военные обнаружили массовые захоронения боевиков "Исламского государства"

В них находились тела 365 боевиков террористической группировки "Исламское государство", сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Straits Times.

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По словам одного из офицеров, основная часть тел - точное количество трупов он не смог назвать - была обнаружена в братских могилах. При этом он добавил, что несколько тел были обнаружены поблизости. Военнослужащий не уточнил, когда тела были захоронены и каким образом удалось идентифицировать их как боевиков "Исламского государства".

19 октября иракские военные освободили Байджи, который находился под контролем исламистов. Бои за город армия начала 14 октября. Около стратегически важного населенного пункта находится крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод. Байджи расположен в 150 км от Мосула, второго по величине города Ирака, который исламисты взяли в июне 2014 года.

Сообщалось, что в первый день битвы за город был убит один из главарей "Исламского государства" Абу Сальман аль-Аскари. Кроме того, по данным иракских силовиков, в ходе боев некоторые исламисты отступили со своих позиций, за что были расстреляны соратниками.

11 октября ВВС Ирака атаковали конвой, где предположительно находился руководитель "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади. Позже появились сведения о его ранении. Были ликвидированы 8 представителей руководства группировки, однако главы исламистов среди убитых не нашли. Позже появились сведения о его ранении.