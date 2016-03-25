В ходе спецоперации уничтожен "второй человек" в "Исламском государстве" - СМИ

По информации телеканала NBC, речь идет об Абдуле Рахман Мустафе аль-Кадули, также известном как Хаджи Имам, который был убит в ходе одной из мартовских операций, передает Би-би-си.

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Ранее власти США объявили награду в размере $7 млн за информацию о местонахождении Хаджи Имама.

Он считался вторым по значимости командиром в "Исламского государства". Лидер группировки Абу Бакр аль-Багдади старается не раскрывать информацию о себе и своем местонахождении. Считается, что даже многие боевики "Исламского государства" никогда не встречались с ним лицом к лицу.

В декабре 2015 года на исламистских сайтах было опубликовано аудиообращение Абу Бакр аль-Багдади, в котором он заявлял, что действия коалиции против джихадистов еще больше укрепили их боевой дух.