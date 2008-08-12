Грузия официально обвинила Россию в этнических чистках

Секретарь Совета национальной безопасности Грузии Александр Ломая заявил, что Грузия подала в Международный суд ООН (ICJ) в Гааге иск против России, сообщает 12 августа Reuters. По данным агентства, власти Грузии обвиняют Россию в этнических чистках.

По данным агентства, посол Грузии в Нидерландах передал в Международный суд ООН иск, озаглавленный как "Республика Грузия против российского государства". По словам Ломаи, иск связан с проведением россиянами этнических чисток на территории Грузии в период с 1993 по 2008 год.

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге (ICC) Луис Морено-Окампо (Luis Moreno-Ocampo) заявил, что готов начать предварительное расследование военных действий в зоне грузино-осетинского конфликта.

Отметим, напоминает Лента.ру, что власти России также выступили с инициативой подать иски против Грузии в Гаагу и Страсбург по факту нападения на Южную Осетию. Следственный комитет при прокуратуре (СКП) РФ по прямому поручению Президента России, собирает доказательства геноцида в Южной Осетии.