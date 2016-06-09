Новые взрывы в Багдаде: погибли 22 человека, еще 70 получили ранения (фоторепортаж)
12:14, 09 июня 2016Мир
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В Багдаде в результате двух взрывов погибли по меньшей мере 22 человека и еще 70 получили ранения.
REUTERS
Полиция Ирака сообщила, что один взрыв прогремел на торговой улице, а другой - на армейском пропускном пункте. Об этом сообщает Reuters.
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Нападения произошли в то время, когда иракские силы пытаются вытеснить боевиков "Исламского государства" из города Фаллуджа, который является опорным пунктом боевиков к западу от Багдада.
На торговой улице взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой, что привело к смерти по меньшей мере 15 человек и ранения более 50.
На военном полигоне взорвался автомобиль, в котором находился смертник, что привело к убийству семи солдат и ранению более 20 других людей.
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